リアライズルミナスは前走に続く東京輸送。甲斐助手は「いつもと変わらず。イレ込むこともない馬なので」と愛馬の頬をなでた。前走フローラSは先行して3着に入ったが「前走より状態はいい。動きが素軽くなった。身のこなしが違う」と上昇を実感。「操縦性は高いし、折り合い面の不安がないので距離は歓迎」と条件好転を強調した。