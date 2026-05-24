テレビ朝日系「あのちゃんねる」（月曜、深夜０・１５）の番組内容を巡り、出演する歌手でタレント・あのの所属事務所と同局が話し合いをしていることが２３日、分かった。１８日の放送で、あのが番組中に嫌いな芸能人としてタレントの鈴木紗理奈の名前を出したことで物議を醸していた。この日、番組の公式サイトが更新され「番組制作スタッフの配慮が足りず、鈴木紗理奈様に大変不快な思いをさせてしまい」などと謝罪文を掲載
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