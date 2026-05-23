映画監督の是枝裕和氏（63）とお笑いコンビ「千鳥」の大悟（46）が23日放送のTOKYOFM「広瀬すずの『よはくじかん』」（土曜後3・30）にゲスト出演。大悟は第79回カンヌ国際映画祭を目前に控えた心境を赤裸々に語った。すでに“カンヌデビュー”を果たした大悟だが、同ラジオは収録放送のため、カンヌ行きを控えた心境を打ち明けた。パーソナリティーの広瀬すずからカンヌ出席が発表されると、大悟は「笑てまうやろ。ヤギと歩