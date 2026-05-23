お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の富澤たけしが２３日、ニッポン放送のラジオ番組「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」に出演。?男性のハーフパンツ論争?について言及した。東京都庁は「東京クールビズ」と題し、ハーフパンツでの勤務も可能と決定した。今後、一般企業が取り入れる可能性もあり、世間では「これからどんどん暑くなるのでいいのでは」「おじさんのハーフパンツはキモイ」など、賛否両論が巻き