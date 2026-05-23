イーロン・マスク氏が率いる民間企業スペースXは22日、アメリカ・テキサス州で巨大ロケット・スターシップの次世代型を打ち上げ、無人飛行試験を行いました。スペースXが、月や火星の有人飛行を目指して開発している巨大ロケット・スターシップは22日午後、テキサス州の発射基地から打ち上げられました。スターシップの打ち上げは12回目で、第3世代の機体としては初めてとなります。無人での飛行試験で、宇宙空間では衛星通信サー