5回1死満塁のピンチでタティスJr.をスイーパーで併殺打にドジャース・大谷翔平投手がピンチで見せた冷静なマウンドさばきを、元MVP右腕が絶賛している。大谷は20日（日本時間21日）、敵地でのパドレス戦に「1番・投手兼指名打者」で出場。5回1死満塁のピンチを、打者心理を読んだ配球で併殺打に仕留めた1球は、大谷の“野球IQ”の高さを証明するものだった。2007年のパドレス時代に投手3冠、MVPを獲得したジェイク・ピービー氏