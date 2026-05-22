22日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数867、値下がり銘柄数546と、値上がりが優勢だった。 個別ではユニチカ、北川精機、リバーエレテック、ＡＫＩＢＡホールディングスがストップ高。ＹＫＴ、ダントーホールディングス、メディアリンクス、ＩＮＥＳＴは一時ストップ高と値を飛ばした。弘電社、ＫＧ情報、ジーエルテクノホールディングス、アップルインターナ