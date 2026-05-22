【モデルプレス＝2026/05/22】THE RAMPAGEの藤原樹が5月20日、自身のInstagramを更新。ライブのオフショットを公開した。【写真】28歳LDHイケメン「彫刻かと」前開きライブ衣装から美腹筋際立つ◆藤原樹、ライブ衣装から腹筋チラリ藤原は「神奈川公演2Daysありがとうございました」と5月19日、20日に開催されたTHE 「RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “（R）MPG”」神奈川公演への感謝をコメント。缶バッジや安全ピンがたくさん飾られたレ