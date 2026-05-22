THE RAMPAGE藤原樹、鍛え上げられた腹筋のぞくライブ衣装ショットにファン歓喜「目が釘付け」「彫刻かと」
【モデルプレス＝2026/05/22】THE RAMPAGEの藤原樹が5月20日、自身のInstagramを更新。ライブのオフショットを公開した。
【写真】28歳LDHイケメン「彫刻かと」前開きライブ衣装から美腹筋際立つ
藤原は「神奈川公演2Daysありがとうございました」と5月19日、20日に開催されたTHE 「RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “（R）MPG”」神奈川公演への感謝をコメント。缶バッジや安全ピンがたくさん飾られたレザーベストの前を開け、鍛え上げられた腹筋を見せたオフショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「芸術作品」「腹筋美しすぎる」「彫刻かと」「かっこよすぎる」「目が釘付け」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳LDHイケメン「彫刻かと」前開きライブ衣装から美腹筋際立つ
◆藤原樹、ライブ衣装から腹筋チラリ
藤原は「神奈川公演2Daysありがとうございました」と5月19日、20日に開催されたTHE 「RAMPAGE LIVE TOUR 2026 “（R）MPG”」神奈川公演への感謝をコメント。缶バッジや安全ピンがたくさん飾られたレザーベストの前を開け、鍛え上げられた腹筋を見せたオフショットを公開した。
◆藤原樹の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「芸術作品」「腹筋美しすぎる」「彫刻かと」「かっこよすぎる」「目が釘付け」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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