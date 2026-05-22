郷土玩具デザインの丸亀市平竹うちわ 100円ショップ、ダイソーでおなじみの大創産業（広島県）が手掛ける「Standard Products by DAISO」。「ちょっといいのが、ずっといい。」をコンセプトに330円前後を中心に長く使える日用品を販売しています。 「メイド・イン・ジャパン」の良さを伝える商品として、「赤べこ」や「木彫り熊」など日本の郷土玩具をモチーフにした香川県丸亀市の平竹（ひらたけ）うちわを202