

郷土玩具デザインの丸亀市平竹うちわ

100円ショップ、ダイソーでおなじみの大創産業（広島県）が手掛ける「Standard Products by DAISO」。「ちょっといいのが、ずっといい。」をコンセプトに330円前後を中心に長く使える日用品を販売しています。

「メイド・イン・ジャパン」の良さを伝える商品として、「赤べこ」や「木彫り熊」など日本の郷土玩具をモチーフにした香川県丸亀市の平竹（ひらたけ）うちわを2026年5月から販売しています。

「郷土玩具」は、それぞれの風土の特徴を反映した個性的な魅力があります。無病息災を願う置物として長年親しまれ、子どものおもちゃとしても受け継がれてきました。暮らしに馴染み、育まれるきっかけになるよう、うちわの柄に取り入れました。

竹を平たく削った平柄（ひらえ）の平竹うちわは、丸柄の「丸竹うちわ」と並ぶ代表的な形です。一本の竹から柄と骨を作る伝統技法で、軽くてあおぎやすいのが特徴です。適度な“しなり”で心地よい風を生み出し、丈夫で長く愛用できます。郷土玩具のデザインは、夏の暑さをしのぐだけでなく、インテリアとしても楽しめます。

同じ柄で大阪府堺市で生産された手ぬぐいも販売しています。岡山・香川の「Standard Products by DAISO」は、ハローズ西古松モール店（岡山市）、津山ノースランド店（津山市）、ゆめタウン丸亀店（丸亀市）で営業しています。