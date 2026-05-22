この記事をまとめると ■日本で販売されている車名が海外では違う場合がある ■現地で親しい名前ということで日本で終了したあとも使われているケースがある ■仕向地ごとに異なるエンジンの排気量で車名を設定したモデルも存在する 日本と異なる車名で販売されているクルマたち クルマの車名というのは単なる名称の枠を超え、そのクルマがもつイメージと直結する重要な要素となっているといっても過言ではない。しかし車種によ