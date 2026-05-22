XG 7人組アーティストグループ・XGが、現地時間5月31日に、ドジャーススタジアム（ロサンゼルス）で開催されるロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズの試合で始球式を務めることがアナウンスされた。また、自身2度目となるワールドツアー「XG WORLD TOUR: THE CORE」の北米公演の詳細も発表した。2月6日からスタートした本ツアーの日本公演は、横浜、大阪、名古屋、福井、仙台、神戸、福岡、東京