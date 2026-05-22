

XG

7人組アーティストグループ・XGが、現地時間5月31日に、ドジャーススタジアム（ロサンゼルス）で開催されるロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズの試合で始球式を務めることがアナウンスされた。

また、自身2度目となるワールドツアー「XG WORLD TOUR: THE CORE」の北米公演の詳細も発表した。

2月6日からスタートした本ツアーの日本公演は、横浜、大阪、名古屋、福井、仙台、神戸、福岡、東京の8都市で16公演を行い、ファイナルとなった4月の東京公演（国立代々木競技場 第一体育館）では、3日間で約3.5万人を動員。

海外公演は、7月19日にバンコク（IMPACT Arena）、7月22日にマニラ（SM Mall of Asia Arena）、8月2日に香港（AsiaWorld-Expo Hall 10）、10月12日にメルボルン（Rod Laver Arena）、10月14日にシドニー（Qudos Bank Arena）、10月17日に台北（Taipei Arena）にてアジア、オーストラリア公演が開催されることが既に発表されている。

本日、新たに発表された北米地域公演では、11月3日（現地時間）のオークランドを皮切りに、ロサンゼルス、シカゴ、ハミルトン、ニューアーク、ダラス、そしてメキシコシティを巡る全7公演を行う。

XGは、7月25日に国内最大級の野外音楽フェス「FUJI ROCK FESTIVAL」、8月8日には、ロサンゼルスで開催される「Head In The Clouds」に出演する。さらに9月12日には「ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2026」に出演することが昨日発表されるなど、国内外の大型音楽フェスへの出演も続々と決定している。