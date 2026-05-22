モデルの蛯原友里（46）が22日までに自身のインスタグラムを更新。モデル仲間との再会ランチショットを投稿した。自身のインスタグラムで「すごく久しぶりのlunch」と題してつづり始めた。「会った瞬間から話が尽きなくて、気づけばあっという間の時間。@reikotakagakiと彩りが美しいカレー…にも癒されて」とモデル仲間である高垣麗子との再会ランチ2ショットを投稿した。最後に「また、すぐ会おうね〜」と締めた。ネッ