今日22日(金)の関東は雨や北風の影響で昼間も気温が上がらず、4月並みのヒンヤリした体感となりそうです。週末は次第に天気が回復して週明けは一転して気温上昇。来週後半は内陸部を中心に真夏日となる所もありそうです。今日22日は雨で気温上がらず4月並みでヒンヤリ今日22日(金)の関東地方は前線や湿った空気の影響で、各地で雨が降りやすい天気となっています。昼頃まで広く雨が降り、その後は次第にやむ所が多いでしょう。曇