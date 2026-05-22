今日22日(金)の関東は雨や北風の影響で昼間も気温が上がらず、4月並みのヒンヤリした体感となりそうです。週末は次第に天気が回復して週明けは一転して気温上昇。来週後半は内陸部を中心に真夏日となる所もありそうです。

今日22日は雨で気温上がらず 4月並みでヒンヤリ

今日22日(金)の関東地方は前線や湿った空気の影響で、各地で雨が降りやすい天気となっています。昼頃まで広く雨が降り、その後は次第にやむ所が多いでしょう。





曇りや雨のため、昼間は気温があまり上がらない見込みです。東京都心の最高気温は16℃の予想で、昨日21日(木)より7℃低く、4月並みのひんやりした体感となりそうです。沿岸部を中心に北よりの風もやや強まり、体感温度はさらに下がるでしょう。昼間でも上着が必要になりそうです。

明日23日(土)は雲が多い 沿岸部は北よりの風強まる

明日23日(土)も関東地方は雲の多い天気となりそうです。夜遅くになると雨の降る所があるでしょう。朝晩を中心にひんやり感じられる所があり、最高気温は各地で20℃前後の予想です。引き続き、平年より低く、日中も空気がヒンヤリするでしょう。沿岸部では北よりの風がやや強まりそうです。お出かけの際は羽織るものがあると安心です。

24日(日)以降は晴れる増える 週明けは夏日続出へ

24日(日)は雲が多いながらも日差しの届く所があるでしょう。25日(月)以降は晴れ間の出る日が多くなりそうです。週明けは暖かな空気が流れ込み、気温が一気に上昇するでしょう。東京都心や横浜、さいたまなどで最高気温27℃から28℃予想となっており、内陸部では30℃近くまで上がる所もあるでしょう。特に29日(金)は前橋で32℃予想、さいたまでも30℃予想となっていて、厳しい暑さとなるでしょう。ただ、朝晩との気温差も大きくなりますので、体調管理にご注意ください。

来週後半は雨のタイミングも 蒸し暑さアップ

27日(水)頃までは晴れ間の出る日が多いものの、28日(木)から29日(金)にかけては湿った空気の影響を受けやすいでしょう。東京では28日(木)に雨の予想で、29日(金)もにわか雨の可能性があります。ムシムシとした体感になるでしょう。



この先は気温だけでなく、湿度も高くなってくるため、熱中症対策が欠かせないでしょう。まだ暑さに慣れていない時期ですので、こまめな水分補給や適度な休憩を心掛けてください。