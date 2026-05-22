20日に行われた今国会初の党首討論。過去最多となる6人の党首が質問に立ち、一部の党首からは「物価高対策の対応の遅れ」を指摘する声もありましたが…。（高市首相）「私は指示が遅れたとは思っておりません」高市首相はそれを否定し、”対応に万全を期す”方針を強調しました。ガソリン補助金の延長は…。そして「飲食料品の消費税ゼロ」は実現するのか？政治ジャーナリスト青山氏が「生活に直結する物価高対策」の行方を