歌手の長渕剛さんの事務所から破産を申してられたダイヤモンドグループ（株）（TSRコード：298291827、2025年12月破産開始）の第1回債権者集会が、5月18日13時30分から東京地裁（ビジネス・コート）で開かれた。債権者約30名が出席。破産管財人の南 勇成弁護士（西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）より報告があった。要旨は以下の通り。破産開始決定後、直ちに重要物件の保全、貸借物件の状況確認、案件情報の収集、関