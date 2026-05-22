いまではメジャー屈指の強打者として認知されている村上。しかし、ポスティングシステムを行使した際の評価は意外にも低かった(C)Getty Images大志を抱いて海を渡った和製大砲の市場価値が急騰している。今季からホワイトソックスでプレーする村上宗隆だ。26歳のサムライは、目に見える結果でもって己の価値を高め続けている。メジャーデビューを飾った3月、4月にリーグトップの計12本塁打を叩き出した村上は、5月に入ってから