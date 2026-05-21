【モデルプレス＝2026/05/21】モデルの押切もえが5月20日、自身のInstagramを更新。ピラティスに励む動画を公開し、話題を呼んでいる。【写真】2児の母・46歳レジェンドモデル「努力がすごい」ピラティスウェアで美ボディライン際立つ◆押切もえ、ピラティスウェア姿で美スタイル公開押切は「ピラティス記録」と書き出し「普段使っていない奥の方の筋肉を動かしてきました」とピラティスのレッスン中のリール動画を投稿。淡いピン