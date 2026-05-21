中国を“集団”に変えるために日本人指揮官が「強調してきたこと」とは？浮嶋敏監督、母国とU17アジア杯決勝で再戦へ「『どこが相手でも関係ない』と言いたいところですけど……ね？」そう言って茶目っ気たっぷりに微笑んだのは、U−17中国代表の浮嶋敏監督。22日に行われるAFC U17アジアカップ決勝の対戦相手は、監督の母国である日本である。特別な感情は、当然あるだろう。2019年途中から21年途中にかけて湘南ベルマーレ