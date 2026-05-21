【モデルプレス＝2026/05/21】俳優の秋野暢子が5月21日、自身のInstagramを更新。ベーグルの朝食を公開した。【写真】69歳ベテラン女優「栄養バランスバッチリ」クリームチーズ・ハム・目玉焼き挟んだベーグルサンド◆秋野暢子、朝食公開秋野は「今朝もしっかり食べます 朝ご飯は大切ですね」とコメントし、朝食の食卓を公開。「ベーグルにクリームチーズ、ハム、目玉焼き挟んで 残り物のナスの生姜焼き あとは、定番の物 しっかり