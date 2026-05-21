有名女優、ベーグルサンドメインの品数豊富な朝食公開「カフェみたいでオシャレ」「丁寧な暮らしぶりが素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/05/21】俳優の秋野暢子が5月21日、自身のInstagramを更新。ベーグルの朝食を公開した。
【写真】69歳ベテラン女優「栄養バランスバッチリ」クリームチーズ・ハム・目玉焼き挟んだベーグルサンド
秋野は「今朝もしっかり食べます 朝ご飯は大切ですね」とコメントし、朝食の食卓を公開。「ベーグルにクリームチーズ、ハム、目玉焼き挟んで 残り物のナスの生姜焼き あとは、定番の物 しっかり食べて、しっかり働きます」とつづり、ベーグルのサンドイッチ、和食器に盛り付けられたナスの生姜焼きのほか、ブルーベリーやバナナが乗せられきな粉がかけられたヨーグルトや健康を意識したドリンクや栄養補助食品のアイスなどが添えられた品数豊富な朝食を披露した。
この投稿に、ファンからは「1日頑張れそう」「ベーグルサンド、カフェみたいでオシャレ」「栄養バランスバッチリ」「ヘルシーで身体に良さそう」「丁寧な暮らしぶりが素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】69歳ベテラン女優「栄養バランスバッチリ」クリームチーズ・ハム・目玉焼き挟んだベーグルサンド
◆秋野暢子、朝食公開
秋野は「今朝もしっかり食べます 朝ご飯は大切ですね」とコメントし、朝食の食卓を公開。「ベーグルにクリームチーズ、ハム、目玉焼き挟んで 残り物のナスの生姜焼き あとは、定番の物 しっかり食べて、しっかり働きます」とつづり、ベーグルのサンドイッチ、和食器に盛り付けられたナスの生姜焼きのほか、ブルーベリーやバナナが乗せられきな粉がかけられたヨーグルトや健康を意識したドリンクや栄養補助食品のアイスなどが添えられた品数豊富な朝食を披露した。
◆秋野暢子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「1日頑張れそう」「ベーグルサンド、カフェみたいでオシャレ」「栄養バランスバッチリ」「ヘルシーで身体に良さそう」「丁寧な暮らしぶりが素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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