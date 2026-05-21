株式会社Oceanic Constellations（オーシャニック・コンステレーションズ）と日本郵船株式会社は2026年5月21日、洋上からのロケット打ち上げや再使用ロケットの回収など、海洋を活用した宇宙関連事業（洋上宇宙インフラ事業）の実現に向けた協業覚書を締結したと発表しました。両社の協業はこれが3段階目にあたります。2025年6月に再使用型ロケットの洋上回収で最初の覚書を締結し、2025年12月には洋上回収の統合シナリオ検証シス