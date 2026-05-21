あと21日で開幕する「FIFAワールドカップ2026」。今大会で、まだ見ぬ「最高の景色」優勝を目指す日本の戦いを熱く盛り上げるべく、日本人として初めてFIFAワールドカップ3大会連続ゴールを決めた日本サッカー界の象徴・本田圭佑選手が、「日本戦スペシャルアンバサダー」に就任！本田選手は、前回大会での独自の視点による熱い言葉が大きな話題に。今大会では「日本戦スペシャルアンバサダー」として、現在も現役選手としてピッチ