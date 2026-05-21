あと21日で開幕する「FIFAワールドカップ2026」。今大会で、まだ見ぬ「最高の景色」優勝を目指す日本の戦いを熱く盛り上げるべく、日本人として初めてFIFAワールドカップ3大会連続ゴールを決めた日本サッカー界の象徴・本田圭佑選手が、「日本戦スペシャルアンバサダー」に就任！

本田選手は、前回大会での独自の視点による熱い言葉が大きな話題に。今大会では「日本戦スペシャルアンバサダー」として、現在も現役選手としてピッチに立ち続ける本田選手ならではのリアルな視点と、自身の経験に基づいた鋭い分析で、日本代表が掲げる目標「最高の景色」＝“優勝”への道のりを、より多角的な発信で伝えていただく。

日本テレビ系では、今大会の中継テーマに「すべての夢を、ゴールにつなげ」を掲げ、計15試合を全国生中継でお届け。本田選手は、日本の決勝トーナメント進出の大きな鍵を握るグループステージ第2戦 メキシコ・モンテレイで行われる「日本×チュニジア」（6月21日（日）10時25分〜 日本テレビ系全国ネットにて放送）に「日本戦スペシャルアンバサダー」として現地出演する。

■本田圭佑選手 コメント

戻ってきました。4年振りの解説になります。

もうやらないと決めていたんですが、ワールドカップが近づくにつれて徐々に考えが変わっていく中で、もう一度だけやってみたいという気持ちになり、再びこうしてやらせて頂くことになりました。

ワールドカップ期間中、宜しくお願いします！