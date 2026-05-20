アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」にて、期間限定の「ハンバーグ屋のメンチカツ」フェアを開催。びっくりドンキーならではのメンチカツとお馴染みのハンバーグを盛り合わせた、今だけの贅沢な一皿が愉しめるフェアです☆ びっくりドンキー「ハンバーグ屋のメンチカツ」フェア 2026 提供開始日：2026年5月27日（水）提供店舗：全国のびっくりドンキー店舗 「びっくりドンキー」にて、