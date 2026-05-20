アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」にて、期間限定の「ハンバーグ屋のメンチカツ」フェアを開催。

びっくりドンキーならではのメンチカツとお馴染みのハンバーグを盛り合わせた、今だけの贅沢な一皿が愉しめるフェアです☆

びっくりドンキー「ハンバーグ屋のメンチカツ」フェア 2026

提供開始日：2026年5月27日（水）

提供店舗：全国のびっくりドンキー店舗

「びっくりドンキー」にて、2026年で5回目となる、季節恒例の「ハンバーグ屋のメンチカツ」フェアを開催。

ハンバーグパティに生パン粉の衣をまとわせ、サクサクっとした食感とじゅわっとあふれる肉汁を愉しめるメンチカツを使用したメニューがラインナップされます。

ソースはお馴染みのハンバーグソース、カリーソース、デミソースにブラックペッパーの刺激を加えたペッパーソースに加えて、2026年は新たに、メンチカツをさっぱり味わえるおろしそが仲間入り。

びっくりドンキーならではのメンチカツとお馴染みのハンバーグを盛り合わせた、今だけの贅沢な一皿が愉しめます。

さらに、オリジナルのマヨネーズタイプと中濃ソースをブレンドしたオリジナルソースが染み込んだ「メンチカツサンド」がリニューアル！

ディッシュメニューにも使用されている、びっくりドンキーではお馴染みの大根サラダが追加されたことで、さっぱりとした味わいや食感の変化も愉しめます。

※メンチカツ＆ハンバーグディッシュ、メンチカツカリー＆ハンバーグディッシュ、メンチカツペッパーソース&ハンバーグディッシュ、メンチカツおろしそ＆ハンバーグディッシュの写真のハンバーグはSサイズです

メンチカツ＆ハンバーグディッシュ

サイズ・価格：

店内飲食：S 1,580円(税込)／M 1,770円(税込)／L 2,080円(税込)

テイクアウト：S 1,680円(税込)／M 1,860円(税込)／L 2,180円(税込)

宅配：S 2,360円(税込)／M 2,620円(税込)／L 3,060円(税込)

”びっくりドンキーといえばこれ！”という人気のオリジナルハンバーグソースがかかったメンチカツディッシュ。

醤油ベースのハンバーグソースがお肉とごはんと相性抜群です。

メンチカツディッシュ（ハンバーグなし）

価格：店内飲食 1,080円(税込)／テイクアウト 1,180円(税込)／宅配 1,660円(税込)

メンチカツの味わいをじっくり堪能できる「メンチカツディッシュ（ハンバーグなし）」

サラダもセットになった、ごはんが進む一品です。

メンチカツカリー＆ハンバーグディッシュ

サイズ・価格：S 1,870円(税込)／M 2,060円(税込)／L 2,370円(税込)

「メンチカツカリー＆ハンバーグディッシュ」は、ガッツリと食べたい方におすすめのメニュー。

こだわりのスパイシーなカリーがメンチカツとの相性抜群で食べごたえも満点です。

メンチカツカリーディッシュ（ハンバーグなし）

価格：1,370円(税込)

約30種類の香辛料と挽肉を使用したドンキーオリジナルのスパイシーカリーをかけた「メンチカツカリーディッシュ（ハンバーグなし）」

メンチカツをそのまま味わえるほか、崩したメンチカツにカレーをかけて楽しむこともできます。

メンチカツペッパーソース&ハンバーグディッシュ

サイズ・価格：S 1,910円(税込)／M 2,100円(税込)／L 2,410円(税込)

本格的なデミグラスソースにブラックペッパーを加えた「メンチカツペッパーソース&ハンバーグディッシュ」

メンチカツとの相性も抜群な、刺激的な一品です。

メンチカツペッパーソースディッシュ（ハンバーグなし）

価格：1,410円(税込)

サラダ、ライスと共に味わえる「メンチカツペッパーソースディッシュ（ハンバーグなし）」

メンチカツのサクサクとした食感もアクセントになっています。

メンチカツおろしそ&ハンバーグディッシュ

サイズ・価格：S 1,730円(税込)／M 1,920円(税込)／L 2,230円(税込)

さっぱりと食べたい方におすすめな「メンチカツおろしそ&ハンバーグディッシュ」が新登場。

大根おろし＆青じその爽やかな組み合わせが、ジューシーなメンチカツと相性抜群です。

メンチカツおろしそディッシュ（ハンバーグなし）

価格：1,230円(税込)

メンチカツとおろしその組み合わせを堪能できる「メンチカツおろしそディッシュ（ハンバーグなし）」

びっくりドンキーで人気のトッピングと共に、さっぱりと味わうことができます。

メンチカツサンド

価格：店内飲食 920円(税込)／テイクアウト 970円(税込)／宅配 1,310円(税込)

「メンチカツサンド」は、メンチカツをパンで挟んだ欲張りな一品。

オリジナルのマヨネーズタイプと中濃ソースをブレンドしたオリジナルソースが染み込んだメンチカツとパンに加え、2026年はディッシュメニューにも使用している大根サラダが新たに追加されます。

ハンバーグレストランが作る、渾身のサンドイッチです。

メンチカツ（単品）

価格：店内飲食 720円(税込)／テイクアウト 770円(税込)／宅配 1,080円(税込)

フェアの主役であるメンチカツは、サイドメニューとして単品でも購入可能。

テイクアウト・宅配の場合はソースとお野菜、マッシュポテトと共に提供されます。

新メニュー「パーティーセット」

家族や友人との集まりにぴったりな、びっくりドンキーの人気メニューを詰め込んだ贅沢なテイクアウトメニューが期間限定で登場。

今回の新メニュー「パーティーセット」は、びっくりドンキー自慢の味を一度に愉しめる、ボリューム満点のシェアセットです。

メインには、秘伝の和風ベースのソースで仕上げた「ハンバーグ」を据え、定番サイドメニューの「フライドポテト」や、香ばしい風味がたまらない「ガーリックチキン」を贅沢に盛り合わせています。

さらに、おつまみとしても優秀な「イカ唐揚げ」や、ジューシーな旨味が広がる「ザンギ」まで加わった、まさに“オールスター”なラインナップ。

お口直しにぴったりの「カップサラダ」もセットになっており、最後まで飽きることなく味わうことができます。

お祝いの席やホームパーティー、日常のちょっとした贅沢に、大人からお子様まで幅広い世代にお愉しみいただける特別なセットです☆

ライスだけでなくパンとの相性も抜群な「メンチカツ」メニューが多数ラインナップ。

びっくりドンキーにて2026年5月27日より開催される「ハンバーグ屋のメンチカツ」フェアの紹介でした☆

※S、M、Lはハンバーグのサイズです。「150g→S、200g→M、300g→L」になりました

※ライスをカリフラワーライスに変更できます。大盛小盛はできません。（変更：110円（税込））

※ライスの量を変更できます。（大盛：130円（税込）／小盛：40円（税込）引き）

※ディッシュのサラダを大盛りにできます。（大盛ディッシュサラダ：200円（税込））

※メンチカツ＆ハンバーグディッシュ、メンチカツカリー＆ハンバーグディッシュ、メンチカツペッパーソース＆ハンバーグディッシュ、メンチカツおろしそ＆ハンバーグディッシュは、ハンバーグにお好みでトッピングできます。（エッグ、おろしそ：150円（税込）／チーズ（2本）、パイン：200円（税込））

※メンチカツディッシュ、メンチカツカリーディッシュ、メンチカツペッパーソースディッシュ、メンチカツおろしそディッシュへのトッピングはできません

※チーズトッピングはハンバーグメニュー一品につき4本までとなります

※アレルギーのある方はスタッフの方にお声がけください

※一部商品の盛り付けが異なる場合がございます

※予告なく販売中止・終了ならびに商品内容の変更をする場合があります

※夜10時以降注文の場合、10％の深夜料金が追加されます

※季節・時間帯・店舗によりメニュー内容・一部商品の食器・容器が異なる場合があります

※気象・政治状況の変化等により、仕入れ先・価格が変更になる場合があります

※テイクアウト、宅配の容器は店舗によって異なります

※テイクアウト・デリバリー品は専用の容器で提供されます

※テイクアウト品の店内飲食は遠慮ください

※レジ袋は有料です（レジ袋(大・小)：各1円＋税）

※デリバリーの注文受付時間、配達該当エリア、最低注文金額は地域・店舗によって異なります。詳しくは各デリバリーサービスのWEBサイトまたはアプリで確認ください

※デリバリーについては、別途サービスの定める配送⼿数料がかかります。詳しくは各デリバリーサービスのWEBサイトまたはアプリで確認ください

※店頭で使える割引・クーポンはデリバリーサービスでは利用できません

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