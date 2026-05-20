5月24日（日）よる10時30分より第7話を放送 日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜よる10時30分放送）。当記事では、5月17日（日）放送の第6話を場面写真とともに振り返る。※以下、ネタバレを含みますミンソク（志尊淳）と桃子（仁村紗和）は初めてのデートを楽しみながら互いの夢を語り合い、応援し合う。そんな中、風見（でんでん）が倒れたとの連絡を受けて戻った桃子は、診療所が深刻な