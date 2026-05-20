5月24日（日）よる10時30分より第7話を放送 日本テレビ系日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（毎週日曜よる10時30分放送）。

当記事では、5月17日（日）放送の第6話を場面写真とともに振り返る。

※以下、ネタバレを含みます

ミンソク（志尊淳）と桃子（仁村紗和）は初めてのデートを楽しみながら互いの夢を語り合い、応援し合う。そんな中、風見（でんでん）が倒れたとの連絡を受けて戻った桃子は、診療所が深刻な赤字に陥っている現実を知ってしまう。

一方その頃、映里（長濱ねる）は韓国でキョンファ（キム・ジュリョン）と会い、事業拡大のためヒスン（キム・ドワン）との結婚を勧められていた。

診療所の経営難を知った拓人（京本大我）は山城記念病院のサテライト病院にすることを提案。風見は診療所を守るためだと受け入れようとするが、桃子は“居場所としての診療所・こども食堂”が失われることに葛藤する。

数日後、診療所に現れた映里は桃子にミンソクと別れるよう迫り、キョンファがミンソクを東京のホテルごと切り捨てようとしていること、そして自分なら彼の夢を守れると告げる。桃子はミンソクの未来と夢を守るために苦渋の決断を下し、涙をこらえて別れを告げるが、理由を知らないミンソクは動揺し必死に引き留めようとする。足早に去った桃子を追いかけるミンソクの前に、映里が現れて――。

ついに両想いになり、幸せいっぱいのミンソクと桃子のシーンで幕を開けた第6話。SNSでは祝福ムード。作中では、ほのぼのしたデートシーンや診療所でミンソクがこっそり「会いたかった」と伝えるシーンも。恋も仕事も順風満帆なミンソクの姿に、安堵の声が広がった。

風見の元へ駆けつけるなど、医師らしく頼れる一面を見せた拓人。ミンソクと桃子にいつも通りおちゃらけて振る舞う一方で桃子の姉・杏子（入山法子）に傷心の本音を吐露する場面も描かれ、ギャップで盛り上げた。

そして後半、映里のまさかの登場で衝撃の急展開！ミンソクを突き放すように別れを告げる桃子に視聴者の動揺が止まらず、SNSが騒然となった。

第7話は5月24日（日）放送。ミンソクの夢を守るために、自ら身を引こうとする桃子…そして、映里が再びミンソクに接近！

第7話のあらすじはこちら：https://www.ntv.co.jp/10kaikitte/story/

■ストーリー

幼い頃に日本人の両親を失い、韓国有数の財閥の養子となった青年 キム・ミンソク／青木照（志尊淳）。

後継者と目されていたが、養父の死後、失脚。韓国の家を追い出される事態に。

悲しみに暮れながらも、23年ぶりに日本にやってきた。

幼い頃に父親を事故で亡くし、その経験から、貧しさを乗り越え医師となった河瀬桃子（仁村紗和）。

自分と同じ悲しい想いは誰にもさせない…その信念のもと日々懸命に命と向き合っている。

そして、日本で出会うミンソクと桃子。

が、この時、二人は知らなかった。子どもの頃、二人はとある場所で出会っていたことを。

『10回切って倒れない木はない』 ＝どんなに難しいことでも、何度も挑戦し続ければ必ず成功することができる、という韓国のことわざ。

この言葉が二人を繋いでいたことを…。

その事実に気付かないまま、23年の時を超え、国の壁も越えて、二人は惹かれ合っていく。

しかし、予想だにしない試練が次々と降りかかるのだった…

困難な状況に陥りながらも、迷いながらも、諦めずに立ち向かっていく波瀾万丈な純愛ラブストーリー。

■番組概要

『10回切って倒れない木はない』

2026年4月期日曜ドラマ 毎週日曜よる10時30分から放送

企画：秋元康

脚本：川粼いづみ 松島瑠璃子

主題歌：AI「It’s You」（EMI Records/UNIVERSAL MUSIC）

音楽：はらかなこ

演出：小室直子 内田秀実

チーフプロデューサー：松本京子

プロデューサー：島ノ江衣未 本多繁勝

制作協力：AX-ON

製作著作：日本テレビ

番組公式ホームページ：https://www.ntv.co.jp/10kaikitte/

TVer：https://tver.jp/series/srv7am36zd

Hulu：https://www.hulu.jp/ten-strokes-to-you/

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