この記事をまとめると ■空冷エンジンは軽量で低コストなため小型車に最適だった ■排ガス規制強化で緻密な温度管理が必要になったために空冷エンジンは消えた ■エンジンの温度管理や暖房問題でも空冷は水冷に敵わなかった 小型車には空冷エンジン採用例が多かった 軽自動車を含め、小型車で重宝されていた空冷式エンジンは姿を消した。空冷式エンジンは、空気で冷やすため、ラジエターや水を循環させる配管とポンプなどが不要