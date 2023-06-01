[5.19 プレミアリーグ第37節](バイタリティ スタジアム)※27:30開始<出場メンバー>[ボーンマス]先発GK 1 ジョルジェ・ペトロビッチDF 3 アドリエン・トリュフォーDF 5 マルコス・セネシDF 15 アダム・スミスDF 23 ジェームス・ヒルMF 8 アレックス・スコットMF 12 タイラー・アダムスMF 16 マーカス・タバーニアーMF 22 エリー・ジュニオール・クルピMF 37 ラヤンFW 9 エバニウソン控えGK 29 クリストス・マンダスDF 18 バフ