天童市で19日、高校生を対象とした自転車の交通安全教室が開かれ、生徒たちは交通マナーの大切さを肌で感じていました。この自転車交通安全教室は高校生の自転車マナーの向上と交通事故防止を目的として県が企画したものです。19日は天童高校の1年生95人が参加し、実技を交えての講習が行われました。実技では、高校生たちが車に乗りドライバーの目線から急な飛び出しや死角の危険性を体験しました。こちらの場