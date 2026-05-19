5月17日、タレントの指原莉乃が、自身のInstagramを更新し、私服姿を投稿した。肌を見せたセクシーな姿が話題を呼んでいる。指原は《ネックレスお気に入りです》とつづり、アメリカの高級ブランド「ハリー・ウィンストン」のアカウントにメンションをつけ、同ブランドのネックレスをつけた写真を公開した。「各地で真夏日を観測する日が続いていることもあってか、指原さんはキャップ、ノースリーブのトップスにデニムという涼