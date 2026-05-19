８人組コントユニット「ダウ９００００」が、１９日放送の「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。ユニット主宰の蓮見翔が、?肩書き?について、説明した。ユニットは、コントや演劇など幅広く活動。蓮見は今年２月、脚本・演出を手がけた舞台「ロマンス」で、?演劇界の芥川賞?とよばれる「第７０回岸田國士戯曲賞」を受賞した。ＭＣのハライチ・澤部佑に「お笑いユニットなのか、劇団なのか」と問われると、蓮見は「僕らは８人