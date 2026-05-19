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アジア株まちまち、市場のトランプ「TACO」への反応は限定的 東京時間14:01現在 香港ハンセン指数 25747.31（+72.13+0.28%） 中国上海総合指数 4132.46（+0.93+0.02%） 台湾加権指数 40292.17（-599.65-1.47%） 韓国総合株価指数 7262.79（-253.25-3.37%） 豪ＡＳＸ２００指数 8587.20（+81.89+0.96%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 75686.63（+371.59+0.49%） アジア株はまちまち、