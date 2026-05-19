セブン−イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、人気キャラクター「パペットスンスン」とコラボしたオリジナルパンやスイーツなど計7商品を5月26日から順次発売します。【えっ！】「パペットスンスン」コラボのパン＆スイーツプレゼントグッズも！全アイテムを一挙に写真でチェック！今回のコラボは、スンスンの「ふわあっ♪」がキーワード。メロンパンのような見た目のシュー生地に、ふわふわな口当たりのメロンカスタ