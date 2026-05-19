19日、U-17日本代表はAFC U17アジア杯サウジアラビア2026の準決勝・U-17ウズベキスタン代表戦へ臨む。小野信義監督はウズベキスタンについて昨年の親善試合で対戦して1勝1敗だった結果と内容も踏まえ、「ものすごくタフなゲームになると思っている」とコメント。同時に「相手が強い中で思い切って自分たちの力をバーンと出していけるか」を大きなテーマとして掲げた。その準決勝前日の18日は、日没前の17時からのトレーニン