ＩＮＰＥＸが３日続伸。１８日の米原油先物相場はＷＴＩ（ウエスト・テキサス・インターミディエート）の６月限が前週末比３．２４ドル高の１バレル＝１０８．６６ドルと上昇した。一時、１０９．４７ドルまで値を上げた。イランの新たな提案に対して、米政府高官が不十分な内容との見方を示した、と一部で報じられ戦闘終結への先行き不透明感が強まった。その後、日本時間１９日午前１０時過ぎ時点では１０７ドル台