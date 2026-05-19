圧倒的名著が完全リニューアル！哲学をはじめるなら、まずはこの本から。5月19日発売の新刊『新版哲学の謎』は、ふだんづかいの言葉を使って哲学のギモンに迫る一冊です。刊行から30年、世代を超えて読み継がれる名著の新版となる本書より「はじめに」を公開します。30年ぶりの名著復活S**なに読んでるの？N**『哲学の謎』という本なんだけどね。S**面白い？N**いや、自分の口からはちょっと。S**なに、自分の口って。