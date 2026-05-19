5月23日（土）よる9時 第7話を放送 日本テレビ系土曜ドラマ「タツキ先生は甘すぎる！」第7話に、杉本哲太と吉沢悠がゲスト出演！主演 町田啓太演じる浮田タツキが勤めるフリースクール『ユカナイ』に通う小学3年生の安藤海音（池村碧彩）は、全国算数コンクールに出場を予定している。タツキをなぜかパパと呼ぶようになった海音。タツキはその心の内を知るべく、自分と周りの人を様々なボタンで表現する“ボタンアート”を行う。吉