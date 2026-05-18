俳優の宇梶剛士さんが、錦町にある少年院を訪れました。少年たちに語りかけたことは。錦町にある少年院「人吉農芸学院」。16歳から20歳までの約80人が矯正教育を受けながら社会復帰を目指しています。18日、ここを訪れたのは俳優の宇梶剛士さんです。人吉市にある酒造メーカーのコマーシャルに出演している縁などから実現しました。自らも少年院に入った経験がある宇梶さん。少年たちに誰でも初めから悪いことを