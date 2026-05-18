大相撲夏場所は９日目、きょうから後半戦です。富山市出身で東前頭十枚目の朝乃山は東前頭七枚目の千代翔馬との一番でした。立ち合い、千代翔馬の突きをはねのけた朝乃山はしっかりと「おっつけ」、ハズにあてがうと相手の体を力強く起こしました。あとは一気の出足で電車道。「押し出し」で千代翔馬を下し、星を６勝３敗としました。朝乃山、あすは先場所初日で黒星を喫した西前頭六枚目の藤青雲との一番です。