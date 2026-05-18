軽トラックの荷台に作られた庭園「軽トラ庭園」が、富山駅で展示されています。日本庭園の魅力が軽トラックの荷台に詰め込まれています。富山駅南口広場に並べられたのは、きのうまで開かれていた花と緑のフェスティバルで受賞した作品など、10の軽トラ庭園です。イギリスから来た人「とても素晴らしい試みだと思います。こうした小さな庭園を、多くの人々が行き交う賑やかな場所に持ち込むことで、みんなが楽しめるようにしている