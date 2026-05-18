きょうは朝からぐんぐん気温があがり、県内で今年初めて真夏日を観測しました。県内は朝から強い日差しが降り注いでいます。午前11時10分までに、富山空港で30.3度の真夏日に、県内10の観測地点のうち８つで25度以上の夏日になっています。きょうの県内は晴れて日差しが強くなるため、外出の際は、紫外線対策を十分にしておくとよさそうです。最高気温はこの時期としては高く、7月下旬並みの所もあるでしょう。まだ5月だからと油断