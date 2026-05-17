お笑いコンビ、オードリーの春日俊彰（47）が、16日放送のTOKYO FM「川島明そもそもの話」（土曜午後5時）にゲスト出演。中堅芸人の悩みを明かした同い年のパーソナリティー、麒麟川島明から「中堅としてどうしてる？立ち回り。若手とは言えないけど、ずしんと貫禄があって仕切ってるわけじゃないから」と自身の悩みを交えて質問を受けた。春日は現在の仕事について「今でも若手に交じって同じジャージー着て体張ったりだとか。