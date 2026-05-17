首位陥落だ。５月17日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドWESTの第17節が各地で開催。ヴィッセル神戸とWEST１位争いを繰り広げる名古屋グランパスは、セレッソ大阪と敵地で対戦した。12分に田中駿汰の得点で先制を許した名古屋。22分と39分には、横山夢樹に決められ、３点のビハインドに。42分には浅野雄也のシュートのこぼれ球を木村勇大が押し込み、前半のうちに１点を返す。迎えた後半、47分には中山克広のFKに野上