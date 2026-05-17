タレントの千秋が14日、自身のインスタグラムを更新。芸歴30周年を迎えるお笑い芸人・まちゃまちゃ（50）との近影を公開し、彼女の温かな人柄が伝わるエピソードを明かした。【写真】「見た目によらず優しい女の子」千秋が公開した、まちゃまちゃの50歳“現在の姿”千秋は、まちゃまちゃについて「房総仲間のまちゃ、PUNK仲間のまちゃ」と紹介。「咳が止まらなかった時、FELIXのスワンキーズTシャツがどうしても手に入らなかっ