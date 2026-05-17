まちゃまちゃ、50歳の“最新ショット”を千秋が公開 「見た目によらず…」房総＆パンク仲間が見せた驚きの素顔
タレントの千秋が14日、自身のインスタグラムを更新。芸歴30周年を迎えるお笑い芸人・まちゃまちゃ（50）との近影を公開し、彼女の温かな人柄が伝わるエピソードを明かした。
【写真】「見た目によらず優しい女の子」千秋が公開した、まちゃまちゃの50歳“現在の姿”
千秋は、まちゃまちゃについて「房総仲間のまちゃ、PUNK仲間のまちゃ」と紹介。「咳が止まらなかった時、FELIXのスワンキーズTシャツがどうしても手に入らなかった時、困った時にスッと助けてくれる、見た目によらず優しい女の子」とつづり、パンクな外見とは裏腹な、細やかな気遣いに満ちた素顔を紹介している。
最後には「30年もこの芸能界を生き抜いて、凄いや。おめでとうございます！」と、節目の年を迎えた盟友を心から祝福していた。
【写真】「見た目によらず優しい女の子」千秋が公開した、まちゃまちゃの50歳“現在の姿”
千秋は、まちゃまちゃについて「房総仲間のまちゃ、PUNK仲間のまちゃ」と紹介。「咳が止まらなかった時、FELIXのスワンキーズTシャツがどうしても手に入らなかった時、困った時にスッと助けてくれる、見た目によらず優しい女の子」とつづり、パンクな外見とは裏腹な、細やかな気遣いに満ちた素顔を紹介している。
最後には「30年もこの芸能界を生き抜いて、凄いや。おめでとうございます！」と、節目の年を迎えた盟友を心から祝福していた。